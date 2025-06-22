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Главная Армия Обстановка на направлениях фронта — подробности от Сырского

Обстановка на направлениях фронта — подробности от Сырского

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Дата публикации 22 июня 2025 10:00
На каких направлениях фронта самые горячие бои — ответ Сырского
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Фото: armyinform.com
Ключові моменти Обстановка на основных направлениях фронта

Ситуация на передовой остается сложной. По состоянию на середину июня Силы обороны ведут активные боевые действия на участках фронта, общая протяженность которых достигает около 1 200 километров.

Об этом на встрече с журналистами сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

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Обстановка на основных направлениях фронта

По мнению Главнокомандующего ВС Украины, противник, вероятно, планирует в течение летней наступательной кампании выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и создать "буферную зону" на Сумщине и Харьковщине.

На данный момент сил и средств у врага достаточно для того, чтобы продолжать штурмовые действия одновременно на нескольких направлениях.

На Северослобожанском направлении россияне ведут наступательные действия, стремясь создать "буферную зону" в приграничных районах Сумщины. Враг сосредоточивает усилия на улучшении тактического положения в районах Андреевки и Алексеевки, но Силам обороны удалось восстановить контроль над Андреевкой и стабилизировать ситуацию на линии Кондратовка — Юнаковка.

На Востоке Украины противник пытается продвигаться почти по всей линии соприкосновения. Наиболее интенсивными являются штурмовые действия врага на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Целью врага является выход на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, в частности для достижения демонстрационных и пропагандистских целей. На прошлой неделе россияне отдельными штурмовыми группами приближались к админгранице с Днепропетровщиной, но украинские защитники разбили их и отбросили назад.

Кроме того, ВС РФ пытаются вытеснить подразделения Сил обороны с территории Курской и Белгородской областей РФ. Сырский считает: если бы подразделения ВС Украины не вели активные боевые действия в Глушковском районе Курской области, россияне имели бы возможность перебросить значительную группировку с Курского направления на Донецкую область.

Несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от наступательных действий. Сейчас на территории Украины находтся около 695 тысяч российских военных.

Силы обороны сдерживают наступление врага на всех оперативных направлениях: наносят россиянам огневое поражение и на временно оккупированных территориях Украины, и на территории РФ. При благоприятных условиях защитники Украины проводят наступательные действия, чтобы восстановить утраченное положение.

"Мы не должны сидеть в глухой обороне. Сочетаем оборонительные и активные наступательные действия, для чего развивается и масштабируется перспективное направление отдельных штурмовых подразделений (полков, батальонов), — заявил Сырский.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины показал кадры уничтожения вражеской техники и оккупантов. По его словам, украинские защитники наносят удары по врагу и на передовой, и в тылу.

Ранее Сырский сообщил, какие потери понесли россияне с начала текущего года. В период с начала января до начала июня удалось ликвидировать 200 тысяч оккупантов.

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Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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