На каких направлениях фронта самые горячие бои — ответ Сырского

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Фото: armyinform.com

Ситуация на передовой остается сложной. По состоянию на середину июня Силы обороны ведут активные боевые действия на участках фронта, общая протяженность которых достигает около 1 200 километров.

Об этом на встрече с журналистами сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

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Обстановка на основных направлениях фронта

По мнению Главнокомандующего ВС Украины, противник, вероятно, планирует в течение летней наступательной кампании выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и создать "буферную зону" на Сумщине и Харьковщине.

На данный момент сил и средств у врага достаточно для того, чтобы продолжать штурмовые действия одновременно на нескольких направлениях.

На Северослобожанском направлении россияне ведут наступательные действия, стремясь создать "буферную зону" в приграничных районах Сумщины. Враг сосредоточивает усилия на улучшении тактического положения в районах Андреевки и Алексеевки, но Силам обороны удалось восстановить контроль над Андреевкой и стабилизировать ситуацию на линии Кондратовка — Юнаковка.

На Востоке Украины противник пытается продвигаться почти по всей линии соприкосновения. Наиболее интенсивными являются штурмовые действия врага на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Целью врага является выход на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, в частности для достижения демонстрационных и пропагандистских целей. На прошлой неделе россияне отдельными штурмовыми группами приближались к админгранице с Днепропетровщиной, но украинские защитники разбили их и отбросили назад.

Кроме того, ВС РФ пытаются вытеснить подразделения Сил обороны с территории Курской и Белгородской областей РФ. Сырский считает: если бы подразделения ВС Украины не вели активные боевые действия в Глушковском районе Курской области, россияне имели бы возможность перебросить значительную группировку с Курского направления на Донецкую область.

Несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от наступательных действий. Сейчас на территории Украины находтся около 695 тысяч российских военных.

Силы обороны сдерживают наступление врага на всех оперативных направлениях: наносят россиянам огневое поражение и на временно оккупированных территориях Украины, и на территории РФ. При благоприятных условиях защитники Украины проводят наступательные действия, чтобы восстановить утраченное положение.



"Мы не должны сидеть в глухой обороне. Сочетаем оборонительные и активные наступательные действия, для чего развивается и масштабируется перспективное направление отдельных штурмовых подразделений (полков, батальонов), — заявил Сырский.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины показал кадры уничтожения вражеской техники и оккупантов. По его словам, украинские защитники наносят удары по врагу и на передовой, и в тылу.



Ранее Сырский сообщил, какие потери понесли россияне с начала текущего года. В период с начала января до начала июня удалось ликвидировать 200 тысяч оккупантов.