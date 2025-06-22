На яких напрямках фронту найгарячіші бої — відповідь Сирського

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський. Фото: armyinform.com

Ситуація на передовій залишається складною. Станом на середину червня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянках фронту, загальна протяжність яких сягає близько 1200 кілометрів.

Про це на зустрічі із журналістами повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

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На думку Головнокомандувача ЗС України, противник, імовірно, планує впродовж літньої наступальної кампанії вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей і створити "буферну зону" на Сумщині й Харківщині.

Наразі сил і засобів у ворога достатньо для того, щоб продовжувати штурмові дії одночасно на декількох напрямках.

На Північнослобожанському напрямку росіяни ведуть наступальні дії, прагнучи створити "буферну зону" у прикордонних районах Сумщини. Ворог зосереджує зусилля на покращенні тактичного положення в районах Андріївки та Олексіївки, але Силам оборони вдалося відновити контроль над Андріївкою та стабілізувати ситуацію на лінії Кіндратівка — Юнаківка.

На Сході України противник намагається просуватися майже по всій лінії зіткнення. Найбільш інтенсивними є штурмові дії ворога на Лиманському, Добропільському, Покровському й Новопавлівському напрямках.

Метою ворога є вихід на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей, зокрема для досягнення демонстраційних і пропагандистських цілей. Минулого тижня росіяни окремими штурмовими групами наближалися до адмінмежі з Дніпропетровщиною, але українські захисники розбили їх і відкинули назад.

Крім того, ЗС РФ намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з території Курської та Бєлгородської областей РФ. Сирський вважає: якби підрозділи ЗС України не вели активні бойові дії у Глушківському районі Курської області, росіяни мали б змогу перекинути значне угруповання з Курського напрямку на Донецьку область.

Попри значні втрати особового складу, озброєння й військової техніки, противник не відмовляється від наступальних дій. Наразі на території України перебуває близько 695 тисяч російських військових.

Сили оборони стримують наступ ворога на всіх оперативних напрямках: завдають росіянам вогневого ураження і на тимчасово окупованих територіях України, і на території РФ. За сприятливих умов захисники України проводять наступальні дії, щоб відновити втрачене положення.



"Ми не маємо сидіти у глухій обороні. Поєднуємо оборонні та активні наступальні дії, для чого розвивається та масштабується перспективний напрямок окремих штурмових підрозділів (полків, батальйонів), — заявив Сирський.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗС України показав кадри знищення ворожої техніки та окупантів. За його словами, українські захисники завдають ударів по ворогу і на передовій, і в тилу.



Раніше Сирський повідомив, яких втрат зазнали росіяни від початку поточного року. У період від початку січня до початку червня вдалося ліквідувати 200 тисяч окупантів.