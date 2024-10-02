ПАСЕ поддержала идею по обмену пленными "всех на всех" между Россией и Украиной

Заседание ПАСЕ. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 2 октября, приняла первую резолюцию в отношении украинских пленных. Там поддержали идею обмена "всех на всех".

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Обмен пленными с Россией

В принятой резолюции "Пропавшие без вести, военнопленные и находящиеся в плену гражданские лица в результате агрессивной войны Российской Федерации против Украины" Совет Европы впервые поднимает вопрос освобождения и последующей реабилитации украинских пленных. Известно, что документ поддержали все 74 депутата, которые присутствовали в зале.

ПАСЕ требует от России соблюдать положения международного гуманитарного права относительно надлежащего обращения с пленными.

"Ассамблея поощряет создание более постоянного механизма для обмена или освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины, при активном участии МККК и других соответствующих заинтересованных сторон", — говорится в тексте документа.

Кроме того, поддержали идею обмена "всех на всех" и призвали Интерпол и другие международные организации содействовать поиску и преследованию военных преступников.

Реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал решение ПАСЕ. Он отметил, что только вчера призвал поддержать эту резолюцию.

Омбудсмен подчеркнул, что это важный шаг, который поможет найти и освободить из российского плена военнопленных и незаконно задержанных гражданских.

Скриншот поста Лубинца

Напомним, оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.

Также мы писали, что правоохранители продолжают расследовать военное преступление, которое совершили российские захватчики против украинского военного, которого казнили мечом.