ПАРЄ підтримала ідею щодо обміну полоненими "всіх на всіх" між Росією та Україною

Засідання ПАРЄ. Фото: Reuters

Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 2 жовтня, ухвалила першу резолюцію стосовно українських полонених. Там підтримали ідею обміну "всіх на всіх".

Про це повідомляє Укрінформ.

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В ухваленій резолюції "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи, які перебувають у полоні внаслідок агресивної війни Російської Федерації проти України" Рада Європи вперше порушує питання звільнення та подальшої реабілітації українських полонених. Відомо, що документ підтримали усі 74 депутати, які були присутні в залі.

ПАРЄ вимагає від Росії дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права щодо належного поводження з полоненими.

"Асамблея заохочує до створення більш постійного механізму для обміну або звільнення українських військовополонених і цивільних осіб, які перебувають в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях України, за активної участі МКЧХ та інших відповідних зацікавлених сторін", — йдеться в тексті документа.

Крім того, там підтримали ідею обміну "всіх на всіх" та закликали Інтерпол й інші міжнародні організації сприяти пошуку і переслідуванню воєнних злочинців.

Реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував рішення ПАРЄ. Він зазначив, що лише вчора закликав підтримати цю резолюцію.

Омбудсмен наголосив, що це важливий крок, який допоможе знайти і звільнити з російського полону військовополонених та незаконно затриманих цивільних.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії Росії.

Також ми писали, що правоохоронці продовжують розслідувати воєнний злочин, який вчинили російські загарбники проти українського військового, якого стратили мечем.