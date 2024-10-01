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Окупанти розстріляли 16 українських полонених — розпочато розслідування

1 жовтня 2024 21:03
Галина Шподарева - редактор
Розстріл 16 українських полонених — розпочато розслідування воєнного злочину РФ
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії Росії. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України у вівторок, 1 жовтня. 

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1 жовтня у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району. 

На відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", — наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Як зазначили в Генпрокуратурі, такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Публфкація Офісу Генпрокурора
Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці продовжують розслідувати воєнний злочин, який вчинили російські загарбники проти українського військового, якого вони стратили мечем. Розправу над бійцем ЗСУ здійснили в Новогродівці Покровського району, що на Донеччині. 

Раніше Новини.LIVE писали, що через страту українського військовослужбовця армією Росії Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування. Наразі з'ясовуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб.

війна Офіс генерального прокурора страта полонені військові злочини війна в Україні

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