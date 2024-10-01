Россияне расстреляли 16 украинских пленных - начато расследование

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины во вторник, 1 октября.

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1 октября в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Как отметили в Генпрокуратуре, такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Сообщение Офису Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители продолжают расследовать военное преступление, которое совершили российские захватчики против украинского военного, которого они казнили мечом. Расправу над бойцом ВСУ совершили в Новогродовке Покровского района Донецкой области.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за казни украинского военнослужащего армией России Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование. Сейчас выясняются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц.