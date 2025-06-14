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Главная Армия Обмен пленными — среди воинов есть много офицеров

Обмен пленными — среди воинов есть много офицеров

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 16:30
Обмен военнопленными 14 июня — кто вернулся домой
Освобожденный из плена защитник. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Обмен военнопленными 14 июня

Между Россией и Украиной в субботу, 14 июня, состоялся обмен военнопленными. Среди освобожденных воинов есть много офицеров.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 14 июня.

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Обмен военнопленными 14 июня

Из российского плена вернулась очередная группа тяжелобольных, тяжелораненых и младших 25 лет защитников. Обмен состоялся согласно договоренностям в Стамбуле.

Обмін полоненими 14 червня
Обмен пленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Домой вернулись воины ВСУ, в частности:

  • ДШВ;
  • ВМС;
  • Сил ТрО;
  • Государственной пограничной службы;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Государственной специальной службы транспорта.
Обмін військовополоненими 14 червня
Обмен пленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Подавляющее большинство освобожденных сегодня защитников — находилась в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Большинство освобожденных сегодня защитников — офицеры. Также часть освобожденных — моложе 25 лет", — говорится в сообщении.

Українські воїни, яких повернули з полону 14 червня
Обмен пленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Воины воевали на разных направлениях фронта:

  • Донецком;
  • Запорожском;
  • Луганском;
  • Херсонском;
  • Харьковском;
  • Сумском;
  • Курском.

Защитники пройдут медицинский осмотр, получат помощь и надлежащие выплаты за все время пребывания в плену.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это уже четвертый обмен военнопленными за неделю.

А 12 июня домой вернулись воины, часть которых считали пропавшими без вести. Они обороняли страну на разных направлениях фронта.

война ВСУ Украина военные пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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