Обмен военнопленными 14 июня — кто вернулся домой

Освобожденный из плена защитник. Фото: t.me/Koord_shtab

Между Россией и Украиной в субботу, 14 июня, состоялся обмен военнопленными. Среди освобожденных воинов есть много офицеров.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 14 июня.

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Обмен военнопленными 14 июня

Из российского плена вернулась очередная группа тяжелобольных, тяжелораненых и младших 25 лет защитников. Обмен состоялся согласно договоренностям в Стамбуле.

Обмен пленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Домой вернулись воины ВСУ, в частности:

ДШВ;

ВМС;

Сил ТрО;

Государственной пограничной службы;

Национальной гвардии Украины;

Государственной специальной службы транспорта.

Обмен пленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Подавляющее большинство освобожденных сегодня защитников — находилась в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Большинство освобожденных сегодня защитников — офицеры. Также часть освобожденных — моложе 25 лет", — говорится в сообщении.

Обмен пленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Воины воевали на разных направлениях фронта:

Донецком;

Запорожском;

Луганском;

Херсонском;

Харьковском;

Сумском;

Курском.

Защитники пройдут медицинский осмотр, получат помощь и надлежащие выплаты за все время пребывания в плену.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это уже четвертый обмен военнопленными за неделю.

А 12 июня домой вернулись воины, часть которых считали пропавшими без вести. Они обороняли страну на разных направлениях фронта.