Обмен военнопленными 14 июня — кто вернулся домой

Обмен пленными — среди воинов есть много офицеров
Между Россией и Украиной в субботу, 14 июня, состоялся обмен военнопленными. Среди освобожденных воинов есть много офицеров.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 14 июня.
Обмен военнопленными 14 июня
Из российского плена вернулась очередная группа тяжелобольных, тяжелораненых и младших 25 лет защитников. Обмен состоялся согласно договоренностям в Стамбуле.
Домой вернулись воины ВСУ, в частности:
- ДШВ;
- ВМС;
- Сил ТрО;
- Государственной пограничной службы;
- Национальной гвардии Украины;
- Государственной специальной службы транспорта.
"Подавляющее большинство освобожденных сегодня защитников — находилась в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Большинство освобожденных сегодня защитников — офицеры. Также часть освобожденных — моложе 25 лет", — говорится в сообщении.
Воины воевали на разных направлениях фронта:
- Донецком;
- Запорожском;
- Луганском;
- Херсонском;
- Харьковском;
- Сумском;
- Курском.
Защитники пройдут медицинский осмотр, получат помощь и надлежащие выплаты за все время пребывания в плену.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это уже четвертый обмен военнопленными за неделю.
А 12 июня домой вернулись воины, часть которых считали пропавшими без вести. Они обороняли страну на разных направлениях фронта.
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