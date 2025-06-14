Обмін військовополоненими 14 червня — хто повернувся додому

Звільнений з полону захисник. Фото: t.me/Koord_shtab

Між Росією та Україною у суботу, 14 червня, відбувся обмін військовополоненими. Серед звільнених воїнів є багато офіцерів.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у суботу, 14 червня.

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Обмін військовополоненими 14 червня

З російського полону повернулася чергова група важкохворих, тяжкопоранених та молодших 25 років захисників. Обмін відбувся згідно із домовленостями у Стамбулі.

Обмін полоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Додому повернулися воїни ЗСУ, зокрема:

ДШВ;

ВМС;

Сил ТрО;

Державної прикордонної служби;

Національної гвардії України;

Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін полоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців — перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість визволених сьогодні захисників — офіцери. Також частина звільнених — молодші 25 років", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Воїни воювали на різних напрямках фронту:

Донецькому;

Запорізькому;

Луганському;

Херсонському;

Харківському;

Сумському;

Курському.

Захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу та належні виплати за весь час перебування в полоні.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що це вже четвертий обмін військовополоненими за тиждень.

А 12 червня додому повернулися воїни, частину яких вважали зниклими безвісти. Вони обороняли країну на різних напрямках фронту.