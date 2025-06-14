Обмін військовополоненими 14 червня — хто повернувся додому

Обмін полоненими — серед воїнів є багато офіцерів
Між Росією та Україною у суботу, 14 червня, відбувся обмін військовополоненими. Серед звільнених воїнів є багато офіцерів.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у суботу, 14 червня.
Обмін військовополоненими 14 червня
З російського полону повернулася чергова група важкохворих, тяжкопоранених та молодших 25 років захисників. Обмін відбувся згідно із домовленостями у Стамбулі.
Додому повернулися воїни ЗСУ, зокрема:
- ДШВ;
- ВМС;
- Сил ТрО;
- Державної прикордонної служби;
- Національної гвардії України;
- Державної спеціальної служби транспорту.
"Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців — перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість визволених сьогодні захисників — офіцери. Також частина звільнених — молодші 25 років", — йдеться у повідомленні.
Воїни воювали на різних напрямках фронту:
- Донецькому;
- Запорізькому;
- Луганському;
- Херсонському;
- Харківському;
- Сумському;
- Курському.
Захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу та належні виплати за весь час перебування в полоні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що це вже четвертий обмін військовополоненими за тиждень.
А 12 червня додому повернулися воїни, частину яких вважали зниклими безвісти. Вони обороняли країну на різних напрямках фронту.
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