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Головна Армія Обмін полоненими — серед воїнів є багато офіцерів

Обмін полоненими — серед воїнів є багато офіцерів

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Дата публікації: 14 червня 2025 16:30
Обмін військовополоненими 14 червня — хто повернувся додому
Звільнений з полону захисник. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Обмін військовополоненими 14 червня

Між Росією та Україною у суботу, 14 червня, відбувся обмін військовополоненими. Серед звільнених воїнів є багато офіцерів.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у суботу, 14 червня.

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Обмін військовополоненими 14 червня

З російського полону повернулася чергова група важкохворих, тяжкопоранених та молодших 25 років захисників. Обмін відбувся згідно із домовленостями у Стамбулі.  

Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Додому повернулися воїни ЗСУ, зокрема:

  • ДШВ;
  • ВМС;
  • Сил ТрО;
  • Державної прикордонної служби;
  • Національної гвардії України;
  • Державної спеціальної служби транспорту. 
Обмін військовополоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців — перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість визволених сьогодні захисників — офіцери. Також частина звільнених — молодші 25 років", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни, яких повернули з полону 14 червня
Обмін полоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Воїни воювали на різних напрямках фронту:

  • Донецькому;
  • Запорізькому;
  • Луганському;
  • Херсонському;
  • Харківському;
  • Сумському;
  • Курському.

Захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу та належні виплати за весь час перебування в полоні.

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Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що це вже четвертий обмін військовополоненими за тиждень.

А 12 червня додому повернулися воїни, частину яких вважали зниклими безвісти. Вони обороняли країну на різних напрямках фронту.

війна ЗСУ Україна військові полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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