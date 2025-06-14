Обмен пленными 14 июня — трогательные кадры возвращения воинов

Обмен пленными — один из защитников рассказал о пытках
Из российского плена в субботу, 14 июня, вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, и те, кто моложе 25 лет. Большинство из них были в неволе еще с 2022 года.
Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram.
Обмен пленными 14 июня
Обменный процесс продолжается согласно договоренностям в Стамбуле.
Буданов отметил, что все освобожденные воины получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты.
"Возвращаем своих. Работаем дальше", — добавил он.
А один из освобожденных воинов — 21-летний Георгий — рассказал стихотворение, которое написал в российском плену.
Жестокость в российском плену
Захватчики отрезали указательный палец украинскому пленному из Донецкой области. Они заявили, что "он ему больше не нужен".
Напомним, 14 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, пограничной службы и спецслужбы транспорта.
А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных есть много офицеров.
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