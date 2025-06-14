Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Обмен пленными — один из защитников рассказал о пытках

Обмен пленными — один из защитников рассказал о пытках

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 17:38
Обмен пленными 14 июня — трогательные кадры возвращения воинов
Обмен военнопленными 14 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмен пленными 14 июня Жестокость в российском плену

Из российского плена в субботу, 14 июня, вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, и те, кто моложе 25 лет. Большинство из них были в неволе еще с 2022 года.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обмен пленными 14 июня

Обменный процесс продолжается согласно договоренностям в Стамбуле.

Буданов отметил, что все освобожденные воины получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты.

"Возвращаем своих. Работаем дальше", — добавил он.

А один из освобожденных воинов — 21-летний Георгий — рассказал стихотворение, которое написал в российском плену.

Жестокость в российском плену

Захватчики отрезали указательный палец украинскому пленному из Донецкой области. Они заявили, что "он ему больше не нужен".

Напомним, 14 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, пограничной службы и спецслужбы транспорта.

А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных есть много офицеров.

война ВСУ пленные Кирилл Буданов обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации