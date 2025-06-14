Обмен пленными 14 июня — трогательные кадры возвращения воинов

Обмен военнопленными 14 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российского плена в субботу, 14 июня, вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, и те, кто моложе 25 лет. Большинство из них были в неволе еще с 2022 года.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram.

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Обмен пленными 14 июня

Обменный процесс продолжается согласно договоренностям в Стамбуле.

Буданов отметил, что все освобожденные воины получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты.

"Возвращаем своих. Работаем дальше", — добавил он.

А один из освобожденных воинов — 21-летний Георгий — рассказал стихотворение, которое написал в российском плену.

Жестокость в российском плену

Захватчики отрезали указательный палец украинскому пленному из Донецкой области. Они заявили, что "он ему больше не нужен".

Напомним, 14 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, пограничной службы и спецслужбы транспорта.

А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных есть много офицеров.