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Головна Армія Обмін полоненими — один із захисників розповів про катування

Обмін полоненими — один із захисників розповів про катування

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Дата публікації: 14 червня 2025 17:38
Обмін полоненими 14 червня — зворушливі кадри повернення воїнів
Обмін військовополоненими 14 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмін полоненими 14 червня Жорстокість в російському полоні

З російського полону у суботу, 14 червня, повернулися тяжкохворі та важкопоранені захисники, та ті, хто молодше 25 років. Більшість із них були в неволі ще з 2022 року.

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов у Telegram.

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Обмін полоненими 14 червня

Обмінний процес триває згідно із домовленостями у Стамбулі. 

Буданов зауважив, що усі звільнені воїни отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати.

"Повертаємо своїх. Працюємо далі", — додав він.

А один зі звільнених воїнів — 21-річний Георгій — розповів вірш, який написав у російському полоні.

Жорстокість в російському полоні

Загарбники відрізали вказівний палець українському полоненому з Донецької області. Вони заявили, що "він йому більше не потрібен".

Нагадаємо, 14 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися воїни Збройних Сил України, Нацгвардії, прикордонної служби та спецслужби транспорту.

А в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених є багато офіцерів.

війна ЗСУ полонені Кирило Буданов обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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