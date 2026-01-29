Военный прокомментировал идею обязательной службы для иностранцев в Украине

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили прокомментировал предложение ввести обязательную службу для иностранцев. Речь идет о тех, кто имеет вид на жительство в Украине.

Своим мнением Мамука Мамулашвили поделился в эфире Ранок.LIVE в четверг, 29 января.

Обяжут ли иностранцев служить в Украине — мнение военного

Комментируя идею ввести обязательную службу для иностранцев Мамука Мамулашвили отметил, что все иностранцы, которые хотели бороться за Украину, давно уже это делают.

В то же время военный поддержал идею краткосрочных контрактов (на 6 месяцев). По его мнению, это может мотивировать людей, которые боятся подписывать долговременные обязательства.

"У человека будет точное понимание, сколько он будет служить. Возможно, он хочет испытать себя, насколько он выдерживает те условия, которые ему предложит армия. И, думаю, лучше начинать с минимума, и это приведет больше людей, которые реально хотят испытать себя в бою", — отметил Мамулашвили.

Кроме того, он напомнил, что "Грузинский легион" был создан в 2014 году, как добровольческое формирование. А сегодня он уже является частью украинской добровольческой армии.

"Все желающие грузины, и не грузины, могут присоединиться к нам", — резюмировал командир.

Напомним, что недавно командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский предложил внедрить обязательную контрактную службу сроком 6 месяцев для иностранцев призывного возраста.

Ранее мы информировали, что иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, имеют полное право на статус участника боевых действий.