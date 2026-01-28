Видео
Главная Армия Иностранцев в Украине надо привлекать к службе — военный

Иностранцев в Украине надо привлекать к службе — военный

Дата публикации 28 января 2026 15:53
В ВСУ заявили о том, что иностранцев в Украине надо привлекать к службе
Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский. Фото: кадр из видео

В Украине проживает более 100 тысяч иностранцев призывного возраста, которые имеют вид на жительство в Украине. Они могут пройти обязательную контрактную службу сроком в 6 месяцев.

Об этом командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире День.LIVE.

Что предлагают для иностранцев

Денис Ярославский сообщил, что предложил Генштабу ВСУ создать интернациональное подразделение на основе штурмовых войск. Также он предложил внедрить обязательную контрактную службу сроком 6 месяцев для иностранцев призывного возраста с ВНЖ.

"Если нерезидент живет в Украине, ведет бизнес, создает семью и пользуется всеми правами, он должен доказать готовность защищать страну наравне с украинцами", — отметил Ярославский.

По словам Ярославского, если такое решение примут, то часть иностранцев выедет из Украины. Но те, кто останутся — должны отслужить в ВСУ, и только после этого они смогут претендовать на украинское гражданство или ВНЖ, считает военный.

Напомним, что иностранцы, которые воюют в рядах Сил обороны, имеют полное право на статус УБД. Украина обеспечила им равный доступ к социальным льготам.

Ранее мы также информировали, что иностранцы могут претендовать на на получение единовременной денежной помощи без наличия выслуги лет. Они могут уволиться из рядов ВСУ в любой момент по собственному желанию.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
