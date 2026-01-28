Відео
Україна
Іноземців в Україні треба залучати до служби — військовий

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 15:53
У ЗСУ заявили про те, що іноземців в Україні треба залучати до служби
Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. Фото: кадр із відео

В Україні проживає понад 100 тисяч іноземців призовного віку, які мають посвідку на проживання в Україні. Вони можуть пройти обов’язкову контрактну службу строком у 6 місяців.

Про це командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський розповів в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Що пропонують для іноземців

Денис Ярославський повідомив, що запропонував Генштабу ЗСУ створити інтернаціональний підрозділ на основі штурмових військ. Також він запропонував впровадити обов’язкову контрактну службу строком 6 місяців для іноземців призовного віку із ВНЖ.

"Якщо нерезидент живе в Україні, веде бізнес, створює родину і користується всіма правами, він має довести готовність захищати країну нарівні з українцями", — зазначив Ярославський. 

За словами Ярославського, якщо таке рішення ухвалять, то частина іноземців виїде з України. Але ті, хто залишаться — мають відслужити у ЗСУ, і тільки після цього вони зможуть претендувати на українське громадянство або ВНЖ, вважає військовий.

Нагадаємо, що іноземці, які воюють у лавах Сил оборони, мають повне право на статус УБД. Україна забезпечила їм рівний доступ до соціальних пільг.

Раніше ми також інформували, що іноземці можуть претендувати на на отримання одноразової грошової допомоги без наявності вислуги років. Вони можуть звільнитися з лав ЗСУ у будь-який момент за власним бажанням.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
