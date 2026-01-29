Відео
Україна
Обов'язкова служба для іноземців в Україні — що каже військовий

Обов'язкова служба для іноземців в Україні — що каже військовий

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 19:05
Військовий прокоментував ідею обов'язкової служби для іноземців в Україні
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі прокоментував пропозицію запровадити обовʼязкову службу для іноземців. Мовиться про тих, хто мають посвідку на проживання в Україні.

Своєю думкою Мамука Мамулашвілі поділився в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Чи зобов’яжуть іноземців служити в Україні — думка військового

Коментуючи ідею запровадити обов'язкову службу для іноземців Мамука Мамулашвілі зазначив, що всі іноземці, які хотіли боротись за Україну, давно вже це роблять.

Водночас військовий підтримав ідею короткострокових контрактів (на 6 місяців). На його думку, це може мотивувати людей, які бояться підписувати довготривалі зобов'язання.

"В людини буде точне розуміння, скільки він буде служити. Можливо, він хоче випробувати себе, наскільки він витримує ті умови, які йому запропонує армія. І, думаю, краще починати з мінімуму, і це приведе більше людей, які реально хочуть випробувати себе в бою", — зазначив Мамулашвілі.

Крім того, він нагадав, що "Грузинський легіон" був створений у 2014 році, як добровольче формування. А сьогодні він вже є частиною української добровольчої армії.

"Всі охочі грузини, і не грузини, можуть приєднатися до нас", — резюмував командир.

Нагадаємо, що нещодавно командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський запропонував впровадити обов’язкову контрактну службу строком 6 місяців для іноземців призовного віку.

Раніше ми інформували, що іноземці, що воюють у лавах ЗСУ, мають повне право на статус учасника бойових дій.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
