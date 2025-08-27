Законопроект о 10 годах за неповиновение вызвал возмущение военных

Бойцы ВСУ. Фото: 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев

В Верховной Раде готовятся рассмотреть скандальный законопроект от "Слуги народа", который существенно повышает наказание для военнослужащих. Документ уже вызвал волну критики среди армейцев, которые считают его нереалистичным и далеким от реалий фронта.

Об этом сообщает LB.ua.

Новый законопроект об ответственности военных

27 августа комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, зарегистрированный еще 4 июля нардепами от "Слуги народа". Его авторами являются Максим Павлюк, Сергей Ионушас, Владлен Неклюдов и их коллеги по фракции. Документ предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые значительно усиливают ответственность для военных.

Законопроект предусматривает наказание за неповиновение командиру во время войны в виде заключения от пяти до десяти лет. Также предлагается запретить освобождение от ответственности за "малозначительность" в военных админделах и увеличить срок наложения дисциплинарных взысканий с трех месяцев до одного года. Отдельные положения вводят новую административную ответственность для военных должностных лиц за злоупотребление властью и расширяют полномочия Военной службы правопорядка.

"Конечно, ни один из трех соавторов законопроекта ни дня не был в нашей замечательной армии. Я когда вижу эту фамилию (председатель комитета Сергей Ионушас, "Слуга народа"), то меня пробирает криндж. Точнее криндж имеет четкую фамилию: Ионушас. Именно этот дал****б [оценочное суждение] выступал в начале войны за увеличение сроков за СЗЧ/дезертирство. Решило ли это проблему? Нет, мы имеем более 300 тыс. случаев СЗЧ и закон о "первый раз не щщитается", — написал в Facebook военнослужащий Сергей Гнездилов.

В Раде же отмечают, что принятие изменений повысит дисциплину среди военнослужащих. Однако критики напоминают, что подобные инициативы не решали проблемы раньше и только вызывали дополнительное напряжение внутри армии. Дискуссия вокруг законопроекта продолжается как в парламенте, так и в обществе.

"Люди, максимально далекие от армии, предлагают принять правки, согласно которым дол***ба с п*******тыми приказами будет проще убить, чем объяснить, почему он дол***б, потому что ответственность та же. Интересно, что же может пойти не так?" — заявил в Facebook морпех Иван Костенко.

Напомним, что в Офисе генерального прокурора подсчитали количество случаев самовольного оставления воинских частей с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее мы также информировали, что командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что большинство добровольцев останутся в армии даже после объявления демобилизации.