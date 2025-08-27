Законопроєкт про 10 років за непокору викликав обурення військових

Бійці ЗСУ. Фото: 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців

У Верховній Раді готуються розглянути скандальний законопроєкт від "Слуги народу", який суттєво підвищує покарання для військовослужбовців. Документ уже викликав хвилю критики серед армійців, які вважають його нереалістичним та далеким від реалій фронту.

Про це повідомляє LB.ua.

Новий законопроєкт про відповідальність військових

27 серпня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт, зареєстрований ще 4 липня нардепами від "Слуги народу". Його авторами є Максим Павлюк, Сергій Іонушас, Владлен Неклюдов та їхні колеги по фракції. Документ передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, які значно посилюють відповідальність для військових.

Законопроєкт передбачає покарання за непокору командиру під час війни у вигляді ув’язнення від п’яти до десяти років. Також пропонується заборонити звільнення від відповідальності за "малозначність" у військових адмінсправах та збільшити строк накладення дисциплінарних стягнень з трьох місяців до одного року. Окремі положення запроваджують нову адміністративну відповідальність для військових посадовців за зловживання владою та розширюють повноваження Військової служби правопорядку.

"Звісно, жоден з трьох співавторів законопроєкту ні дня не був у нашій чудовій армії. Я коли бачу це прізвище (голова комітету Сергій Іонушас, "Слуга народу"), то мене пробирає кріндж. Точніше кріндж має чітке прізвище: Іонушас. Саме цей дол****б [оціночне судження] виступав на початку війни за збільшення строків за СЗЧ/дезертирство. Чи вирішило це проблему? Ні, ми маємо понад 300 тис. випадків СЗЧ та закон про "перший раз не щщітається", — написав у Facebook військовослужбовець Сергій Гнезділов.

У Раді ж наголошують, що ухвалення змін підвищить дисципліну серед військовослужбовців. Однак критики нагадують, що схожі ініціативи не вирішували проблеми раніше та лише спричиняли додаткове напруження всередині армії. Дискусія навколо законопроєкту триває як у парламенті, так і в суспільстві.

"Люди, максимально далекі від армії, пропонують прийняти правки, згідно з якими дов****ба з п******тими наказами буде простіше вбити, ніж пояснити, чому він дов****б, бо відповідальність та сама. Цікаво, що ж може піти не так?" — заявив у Facebook морпіх Іван Костенко.

Нагадаємо, що в Офісі генерального прокурора підрахували кількість випадків самовільного залишення військових частин від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше ми також інформували, що командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що більшість добровольців залишаться у війську навіть після оголошення демобілізації.