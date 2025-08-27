Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Новий законопроєкт про непокору командиру — реакція військових

Новий законопроєкт про непокору командиру — реакція військових

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 22:21
Законопроєкт про 10 років за непокору викликав обурення військових
Бійці ЗСУ. Фото: 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців

У Верховній Раді готуються розглянути скандальний законопроєкт від "Слуги народу", який суттєво підвищує покарання для військовослужбовців. Документ уже викликав хвилю критики серед армійців, які вважають його нереалістичним та далеким від реалій фронту.

Про це повідомляє LB.ua.

Реклама
Читайте також:

Новий законопроєкт про відповідальність військових

27 серпня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт, зареєстрований ще 4 липня нардепами від "Слуги народу". Його авторами є Максим Павлюк, Сергій Іонушас, Владлен Неклюдов та їхні колеги по фракції. Документ передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, які значно посилюють відповідальність для військових.

Законопроєкт передбачає покарання за непокору командиру під час війни у вигляді ув’язнення від п’яти до десяти років. Також пропонується заборонити звільнення від відповідальності за "малозначність" у військових адмінсправах та збільшити строк накладення дисциплінарних стягнень з трьох місяців до одного року. Окремі положення запроваджують нову адміністративну відповідальність для військових посадовців за зловживання владою та розширюють повноваження Військової служби правопорядку.

"Звісно, жоден з трьох співавторів законопроєкту ні дня не був у нашій чудовій армії. Я коли бачу це прізвище (голова комітету Сергій Іонушас, "Слуга народу"), то мене пробирає кріндж. Точніше кріндж має чітке прізвище: Іонушас. Саме цей дол****б [оціночне судження] виступав на початку війни за збільшення строків за СЗЧ/дезертирство. Чи вирішило це проблему? Ні, ми маємо понад 300 тис. випадків СЗЧ та закон про "перший раз не щщітається", — написав у Facebook військовослужбовець Сергій Гнезділов.

У Раді ж наголошують, що ухвалення змін підвищить дисципліну серед військовослужбовців. Однак критики нагадують, що схожі ініціативи не вирішували проблеми раніше та лише спричиняли додаткове напруження всередині армії. Дискусія навколо законопроєкту триває як у парламенті, так і в суспільстві.

"Люди, максимально далекі від армії, пропонують прийняти правки, згідно з якими дов****ба з п******тими наказами буде простіше вбити, ніж пояснити, чому він дов****б, бо відповідальність та сама. Цікаво, що ж може піти не так?" — заявив у Facebook морпіх Іван Костенко.

Нагадаємо, що в Офісі генерального прокурора підрахували кількість випадків самовільного залишення військових частин від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Раніше ми також інформували, що командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що більшість добровольців залишаться у війську навіть після оголошення демобілізації. 

закон ЗСУ Слуга народу військові законопроєкт
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації