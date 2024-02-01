Новый законопроект о мобилизации внесет изменения в прием на работу госслужащих

Госслужащие. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА

Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагают мужчин, которые будут впервые устраиваться на государственную службу, принимать только при наличии базовой общей военной подготовки.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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В правительственном законопроекте предлагают брать на государственную службу только прошедших базовую общую военную подготовку или военную службу. Однако это не касается тех, кого сочли непригодным.

В то же время нововведение не будет касаться действующих госслужащих.

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общую военную подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе "или признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы", — говорится в тексте.

Скриншот текста законопроекта

Кроме того, такую норму хотят распространить на лиц, впервые поступающих на службу в органах местного самоуправления.

Однако, согласно положениям законопроекта, такие требования к кандидатам вступают в силу через год после введения базовой общей военной подготовки.

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации предлагается снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.