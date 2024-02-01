Новий законопроєкт про мобілізацію внесе зміни до прийняття на роботу держслужбовців

Держслужбовці. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонують чоловіків, які будуть вперше влаштовуватися на державну службу, приймати лише при наявності базової загальновійськової підготовки.

Про це йдеться в тексті законопроєкту.

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В урядовому законопроєкті пропонують брати на державну службу лише тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу. Однак це не стосується тих, кого визнали непридатним.

Водночас нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців.

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби", — йдеться у тексті.

Скриншот тексту законопроєкту

Крім того, таку норму хочуть розповсюдити на осіб, які вперше вступають на службу в органах місцевого самоврядування.

Проте, згідно з положеннями законопроєкту, такі вимоги до кандидатів набирають чинності через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.