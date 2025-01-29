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Новый глава ОСУ "Хортица" — Сырский назвал главную задачу

29 января 2025 12:50
Карина Приходько - Редактор
Михаил Драпатый стал главой ОСУВ Хортица — Сырский объяснил цель
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый стал командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Главнокомандующий Александр Сырский очертил, какие задачи стоят перед новым руководителем.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram.

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"Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" — командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого", — говорится в сообщении.

Сырский поблагодарил за работу в ОСУВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова и отметил, что он продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Главком подчеркнул, что враг сосредотачивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСУВ "Хортица".

"Наша задача — держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках", — подчеркнул Александр Сырский.

Также он поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника.

Михаила назначили руководителем ОСУВ Хортица
Скриншот поста Александра Сырского

Напомним, 26 января Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого руководителем ОСУВ  "Хортица". Таким образом усилили командный состав ВСУ в Донецкой области.

На такое решение отреагировал военный Александр Матяш.

ВСУ Украина война в Украине Александр Сырский Михаил Драпатый

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