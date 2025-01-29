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Новий очільник ОСУ "Хортиця" — Сирський назвав головне завдання

29 січня 2025 12:50
Карина Приходько - Редактор
Михайло Драпатий став очільником ОСУВ Хортиця — Сирський пояснив мету
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий став командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Головнокомандувач Олександр Сирський окреслив, які завдання стоять перед новим очільником.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram. 

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Призначення Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця"

"Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ― командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого", — йдеться у повідомленні. 

Сирський подякував за роботу в ОСУВ "Хортиця" генерал-майору Андрію Гнатову і зазначив, що він продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Головком підкреслив, що ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, які належать до операційної зони ОСУВ "Хортиця". 

"Наше завдання ― тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників", — наголосив Олександр Сирський.

Також він поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. 

Михайла призначили керівником ОСУВ Хортиця
Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, 26 січня Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого керівником ОСУВ  "Хортиця". Таким чином посилили командний склад ЗСУ на Донеччині. 

На таке рішення відреагував військовий Олександр Матяш. 

ЗСУ Україна війна в Україні Олександр Сирський Михайло Драпатий

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