Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко — что о нем известно

Новый командующий Воздушными силами — биография Кривоножко
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 3 августа, назначил Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами ВСУ. Известно, что он является Героем Украины с 2023 года.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом командующем Воздушными силами ВСУ Анатолии Кривоножко.
Анатолий Кривоножко
Новый командующий ВС ВСУ является генерал-лейтенантом и участником российско-украинской войны. Особенно он отличился во время полномасштабного вторжения оккупантов в 2022 году.
Кривоножко родился 23 июля 1965 года. С 2006 по 2008 год он проходил военную службу в должности командира 114-й бригады тактической авиации. А в 2015 году Кривоножко был командующим Воздушного командования "Центр".
Зеленский лично наградил генерал-лейтенанта орденом "Золотая Звезда", которому присвоено звание Героя Украины. Под его командованием в зоне ответственности было уничтожено:
- более 1160 воздушных целей;
- более 100 наземных;
- одна надводная.
С августа прошлого года Кривоножко был временно исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ, а сегодня официально стал командующим.
Награды командующего Воздушными силами:
- Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (24 августа 2023);
- Орден Богдана Хмельницкого II ст. (13 января 2023);
- Орден Богдана Хмельницкого III ст. (10 июня 2022);
- Орден Даниила Галицкого (19 марта 2022).
Напомним, 3 августа в Украине отмечается День воздушных сил ВСУ. Зеленский обратился к причастным.
А впоследствии стало известно, что глава государства назначил Анатолия Кривоножко новым командующим ВС ВСУ.
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