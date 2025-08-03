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Новый командующий Воздушными силами — биография Кривоножко

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 19:57
Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко — что о нем известно
Анатолий Кривоножко. Фото: UAF

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 3 августа, назначил Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами ВСУ. Известно, что он является Героем Украины с 2023 года.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом командующем Воздушными силами ВСУ Анатолии Кривоножко.

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Анатолий Кривоножко

Новый командующий ВС ВСУ является генерал-лейтенантом и участником российско-украинской войны. Особенно он отличился во время полномасштабного вторжения оккупантов в 2022 году.

Анатолій Кривоножко
Командующий ВС ВСУ Анатолий Кривоножко. Фото: АрмияInform

Кривоножко родился 23 июля 1965 года. С 2006 по 2008 год он проходил военную службу в должности командира 114-й бригады тактической авиации. А в 2015 году Кривоножко был командующим Воздушного командования "Центр".

Анатолій Кривоножко
Анатолий Кривоножко. Фото: кадр из видео

Зеленский лично наградил генерал-лейтенанта орденом "Золотая Звезда", которому присвоено звание Героя Украины. Под его командованием в зоне ответственности было уничтожено:

  • более 1160 воздушных целей;
  • более 100 наземных;
  • одна надводная.
Анатолій Кривоножко
Анатолий Кривоножко. Фото: кадр из видео

С августа прошлого года Кривоножко был временно исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ, а сегодня официально стал командующим.

Награды командующего Воздушными силами:

  • Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (24 августа 2023);
  • Орден Богдана Хмельницкого II ст. (13 января 2023);
  • Орден Богдана Хмельницкого III ст. (10 июня 2022);
  • Орден Даниила Галицкого (19 марта 2022).

Напомним, 3 августа в Украине отмечается День воздушных сил ВСУ. Зеленский обратился к причастным.

А впоследствии стало известно, что глава государства назначил Анатолия Кривоножко новым командующим ВС ВСУ.

Владимир Зеленский ВСУ Украина День Воздушных сил Воздушные силы Анатолий Кривоножко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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