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Головна Армія Новий командувач Повітряних сил — біографія Анатолія Кривоножка

Новий командувач Повітряних сил — біографія Анатолія Кривоножка

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:57
Командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко — що про нього відомо
Анатолій Кривоножко. Фото: UAF

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, призначив Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил ЗСУ. Відомо, що він є Героєм України з 2023 року.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про нового командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

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Анатолій Кривоножко

Новий командувач ПС ЗСУ є генерал-лейтенантом та учасником російсько-української війни. Особливо він відзначився під час повномасштабного вторгнення окупантів у 2022 році.

Анатолій Кривоножко
Командувач ПС ЗСУ Анатолій Кривоножко. Фото: АрміяInform

Кривоножко народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік він проходив військову службу на посаді командира 114-ї бригади тактичної авіації. А у 2015 році Кривоножко був командувачем Повітряного командування "Центр".

Анатолій Кривоножко
Анатолій Кривоножко. Фото: кадр з відео

Зеленський особисто нагородив генерал-лейтенанта орденом "Золота Зірка", якому присвоєно звання Героя України. За його командуванням у зоні відповідальності було знищено:

  • понад 1160 повітряних цілей;
  • понад 100 наземних;
  • одну надводну.
Анатолій Кривоножко
Анатолій Кривоножко. Фото: кадр з відео

Із серпня минулого року Кривоножко був тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача ПС ЗСУ, а сьогодні офіційно став командувачем.

Нагороди командувача Повітряних сил:

  • Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (24 серпня 2023);
  • Орден Богдана Хмельницького II ст. (13 січня 2023);
  • Орден Богдана Хмельницького III ст. (10 червня 2022);
  • Орден Данила Галицького (19 березня 2022).

Нагадаємо, 3 серпня в Україні відзначається День повітряних сил ЗСУ. Зеленський звернувся до причетних.

А згодом стало відомо, що глава держави призначив Анатолія Кривоножка новим командувачем ПС ЗСУ.

Володимир Зеленський ЗСУ Україна День Повітряних сил Повітряні сили Анатолій Кривоножко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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