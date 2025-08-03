День Повітряних сил ЗСУ — Зеленський привітав зі святом

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український президент Володимир Зеленський привітав Повітряні сили ЗСУ з професійним святом, яке щорічно відзначається у першу неділю серпня. Лідер країни подякував їм за захист українського неба.

Привітання президент опублікував 3 серпня у своєму Telegram.

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Зеленський привітав Повітряні сили ЗСУ

Щорічно у першу неділю серпня в Україні святкують День Повітряних сил Збройних сил України. Цього року свято припало на 3 серпня.

З особливої нагоди президент подякував усім, хто докладає неабияких зусиль для того, щоб захищати українське небо від російських атак. А також вшанував героїв, які віддали життя за Україну.

"Дякую пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає. Нашим людям, які показують результат у захисті України. Вічна шана й пам'ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя", — звернувся до Повітряних сил ЗСУ Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський посмертно нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.

Крім того, президент України зустрівся з Олександром Усиком, який став абсолютним чемпіоном світу з боксу.