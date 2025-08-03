День Воздушных сил ВСУ — Зеленский поздравил с праздником

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. Лидер страны поблагодарил их за защиту украинского неба.

Поздравление президент опубликовал 3 августа в своем Telegram.

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Зеленский поздравил Воздушные силы ВСУ

Ежегодно в первое воскресенье августа в Украине празднуют День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В этом году праздник пришелся на 3 августа.

По особому случаю президент поблагодарил всех, кто прилагает немалые усилия для того, чтобы защищать украинское небо от российских атак. А также почтил героев, которые отдали жизнь за Украину.

"Спасибо пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому, кто тренирует, и всем, кто помогает. Нашим людям, которые показывают результат в защите Украины. Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись с заданий и погибли, защищая жизнь", — обратился к Воздушным силам ВСУ Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский посмертно наградил Викторию Рощину орденом Свободы.

Кроме того, президент Украины встретился с Александром Усиком, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу.