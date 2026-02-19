Сколько дронов сбила ПВО во время атаки РФ на Украину 19 февраля

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Этой ночью, 19 февраля, российские войска атаковали территорию Украины с помощью дронов. Оккупанты выпустили по украинским регионам почти 40 беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) российские войска атаковали Украину 37 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами других типов с направлений: Брянск, Курск, ТОТ Донецка, около 20 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ударных БпЛА на 4 локациях.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Последствия ночной атаки РФ 19 февраля

В ночь на 19 февраля российские войска атаковали город Лозовая Харьковской области. В результате обстрела значительная часть жителей города осталась без тепла и воды.

Также в ОВА сообщили, что в результате ударов РФ по Харьковской области разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Под прицелом оказались 7 населенных пунктов.

Кроме того, 19 февраля российские армейцы атаковали Запорожскую область — пострадал ребенок. Зафиксированы значительные разрушения.