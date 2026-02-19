Сколько дронов сбила ПВО во время атаки РФ на Украину 19 февраля

Ночная атака России на Украину — результаты сил ПВО
Этой ночью, 19 февраля, российские войска атаковали территорию Украины с помощью дронов. Оккупанты выпустили по украинским регионам почти 40 беспилотников.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
Атака РФ на Украину 19 февраля — сколько дронов уничтожила ПВО
В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) российские войска атаковали Украину 37 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами других типов с направлений: Брянск, Курск, ТОТ Донецка, около 20 из них — "Шахеды".
Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ударных БпЛА на 4 локациях.
Последствия ночной атаки РФ 19 февраля
В ночь на 19 февраля российские войска атаковали город Лозовая Харьковской области. В результате обстрела значительная часть жителей города осталась без тепла и воды.
Также в ОВА сообщили, что в результате ударов РФ по Харьковской области разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Под прицелом оказались 7 населенных пунктов.
Кроме того, 19 февраля российские армейцы атаковали Запорожскую область — пострадал ребенок. Зафиксированы значительные разрушения.
