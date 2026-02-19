Атака РФ на Україну 19 лютого — результати сил ППО

Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Этой ночью, 19 февраля, российские войска атаковали территорию Украины с помощью дронов. Оккупанты выпустили по украинским регионам почти 40 беспилотников.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 19 лютого — скільки дронів знищила ППО

У ніч проти 19 лютого (з 18:00 18 лютого) російські війська атакували Україну 37 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Наслідки нічної атаки РФ 19 лютого

У ніч проти 19 лютого російські війська атакували місто Лозова Харківської області. Внаслідок обстрілу значна частина мешканців міста лишилася без тепла та води.

Також в ОВА повідомили, що внаслідок ударів РФ по Харківщині зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Під прицілом опинилися 7 населених пунктів.

Крім того, 19 лютого російські армійці атакували Запорізьку область — постраждала дитина. Зафіксовано значні руйнування.