Ночная атака России на Украину — результаты работы сил ПВО

Ночная атака России на Украину — результаты работы сил ПВО

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 08:43
Атака РФ на Украину 17 января — сколько целей сбила ПВО
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 17 января российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским военным удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 17 января.

Читайте также:
Атака РФ на Україну 17 січня
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 17 января — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 17 января (с 18:00 16 января) российские оккупанты атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ВОТ Украины. Около 75 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 7:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Напомним, что в ночь на 17 января оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.

А в ночь на 16 января российские захватчики выпустили по Украине 76 дронов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
