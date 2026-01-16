ПВО Украины уничтожила большинство дронов во время ночной атаки

Военные сбивают дроны. Фото: ПС ВСУ

В течение ночи с 15 на 16 января российская армия осуществила очередную масштабную атаку беспилотниками, которая продолжалась с вечера и продолжалась после полуночи. Воздушная тревога была связана с массовым применением ударных дронов различных типов, запущенных с нескольких направлений.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Что известно о ночной дроновую атаку России по Украине 15 и 16 января

Всего в воздушное пространство Украины противник выпустил 76 беспилотных летательных аппаратов, среди которых были дроны типа Shahed, в том числе реактивные версии, а также беспилотники моделей "Гербера", "Италмас" и аппараты других типов. Ориентировочно 50 из них были "Шахедами". Запуски осуществлялись с территории Курской и Орловской областей российской федерации, из района Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

Для противодействия воздушному нападению были задействованы все имеющиеся силы противовоздушной обороны. Отражение атаки обеспечивали авиационные подразделения, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительной информации, украинские силы ПВО уничтожили или вывели из строя 53 вражеских беспилотника.

Статистика. Фото: Воздушные силы

В то же время было зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на девяти отдельных локациях. Еще в одном случае последствия атаки связаны с падением обломков сбитого дрона.

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами тревоги и строго соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Днепропетровской ОГА сообщили о последствиях российской атаки дронами по региону.

Также в Украине изменили правила комендантского часа.