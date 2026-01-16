ППО України знищила більшість дронів під час нічної атаки

Військова збивають дрони. Фото: ПС ЗСУ

Упродовж ночі з 15 на 16 січня російська армія здійснила чергову масштабну атаку безпілотниками, яка тривала з вечора і продовжувалася після опівночі. Повітряна тривога була пов'язана з масовим застосуванням ударних дронів різних типів, запущених із кількох напрямків.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

Що відомо про нічну дронову атаку Росії по Україні 15 та 16 січня

Загалом у повітряний простір України противник випустив 76 безпілотних літальних апаратів, серед яких були дрони типу Shahed, у тому числі реактивні версії, а також безпілотники моделей "Гербера", "Італмас" і апарати інших типів. Орієнтовно 50 з них були "Шахедами". Запуски здійснювалися з території Курської та Орловської областей російської федерації, з району Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Для протидії повітряному нападу були задіяні всі наявні сили протиповітряної оборони. Відбиття атаки забезпечували авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередньою інформацією, українські сили ППО знищили або вивели з ладу 53 ворожі безпілотники.

Статистика. Фото: Повітряні сили

Водночас було зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на дев'яти окремих локаціях. Ще в одному випадку наслідки атаки пов’язані з падінням уламків збитого дрона.

Українців закликали не нехтувати сигналами тривоги та суворо дотримуватися заходів безпеки.

