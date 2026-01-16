Відео
Головна Армія Росія атакувала вночі Україну 76 ударними дронами — деталі

Росія атакувала вночі Україну 76 ударними дронами — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 09:55
ППО України знищила більшість дронів під час нічної атаки
Військова збивають дрони. Фото: ПС ЗСУ

Упродовж ночі з 15 на 16 січня російська армія здійснила чергову масштабну атаку безпілотниками, яка тривала з вечора і продовжувалася після опівночі. Повітряна тривога була пов'язана з масовим застосуванням ударних дронів різних типів, запущених із кількох напрямків.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ. 

Читайте також:

Що відомо про нічну дронову атаку Росії по Україні 15 та 16 січня

Загалом у повітряний простір України противник випустив 76 безпілотних літальних апаратів, серед яких були дрони типу Shahed, у тому числі реактивні версії, а також безпілотники моделей "Гербера", "Італмас" і апарати інших типів. Орієнтовно 50 з них були "Шахедами". Запуски здійснювалися з території Курської та Орловської областей російської федерації, з району Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Для протидії повітряному нападу були задіяні всі наявні сили протиповітряної оборони. Відбиття атаки забезпечували авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередньою інформацією, українські сили ППО знищили або вивели з ладу 53 ворожі безпілотники.

null
Статистика. Фото: Повітряні сили

Водночас було зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на дев'яти окремих локаціях. Ще в одному випадку наслідки атаки пов’язані з падінням уламків збитого дрона.

Українців закликали не нехтувати сигналами тривоги та суворо дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки російської атаки дронами по регіону. 

Також в Україні змінили правила комендантської години.

ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
