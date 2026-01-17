Атака РФ на Україну 17 січня — скільки цілей збила ППО

Відео
Нічна атака Росії на Україну — результати роботи сил ППО

Дата публікації: 17 січня 2026 08:43
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 17 січня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Проте українським військовим вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 17 січня.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 17 січня (з 18:00 16 січня) російські окупанти атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України. Близько 75 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 7:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

А у ніч проти 16 січня російські загарбники випустили по Україні 76 дронів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
