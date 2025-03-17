Военная помощь - Германия передала Украине новое оружие

Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

В понедельник, 17 марта, Германия обновила список военной помощи Украине. В него добавили зенитные установки Gepard и беспилотники.

Об этом сообщает правительство Германии.

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В обновленный перечень военной помощи от Германии для Украины вошли: 24 машины с защитой от мин и засад MRAP, боеприпасы к танкам Leopard 1, боеприпасы к боевым машинам пехоты MARDER.

Кроме того, Украина получила три самоходные зенитные установки Gepard и 10 тысяч боеприпасов к ним. Германия также передала ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM средней дальности, 5 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, 2 тысячи — 122 мм и 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета.

Силы обороны получили и дроны, в частности 50 разведдронов VECTOR с запасными частями.

Также Германия передала 30 гусеничных дронов Gereon RCS и 30 систем обнаружения дронов.

Кроме этого, Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала, а также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

Напомним, недавно Рустем Умеров заявил о подготовке новых пакетов помощи для Украины от стран-союзниц.

Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией, занимающейся производством системы IRIS-T.