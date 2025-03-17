Військова допомога - Німеччина передала Україні нову зброю

Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У понеділок, 17 березня, Німеччина оновила список військової допомоги Україні. До нього додали зенітні установки Gepard та безпілотники.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

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У оновлений перелік військової допомоги від Німеччини для України увійшли: 24 машини із захистом від мін і засідок MRAP, боєприпаси до танків Leopard 1, боєприпаси до бойових машин піхоти MARDER.

Крім того, Україна отримала три самохідні зенітні установки Gepard і 10 тисяч боєприпасів до них. Німеччина також передала ракети для зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM середньої дальності, 5 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, 2 тисячі — 122 мм та 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета.

Сили оборони отримали й дрони, зокрема 50 розвіддронів VECTOR із запасними частинами.

Також Німеччина передала 30 гусеничних дронів Gereon RCS та 30 систем виявлення дронів.

Окрім цього, Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали, а також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров заявив про підготовку нових пакетів допомоги для України від країн-союзниць.

Також Україна підписала контракт на співпрацю з німецькою компанією, що займається виробництвом системи IRIS-T.