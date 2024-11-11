МИД Украины заявил, что не мог влиять на разговор Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Вся информация о том, что МИД Украины согласовал этот разговор, неправдива.

Об этом сообщает Reuters.

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В ведомстве отметили, что в любом случае не могли одобрять или запретить этот звонок и разговор на тему войны в Украине. Следовательно, сообщение издания The Washington Post на эту тему неправдиво.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ложны. К тому же, Украина не могла одобрить или запретить звонок", — заявил Reuters спикер МИД Георгий Тихий.

Напомним, издание The Washington Post в воскресенье, 10 ноября, написало, что Трамп впервые после победы на выборах США разговаривал с Путиным. Во время звонка новоизбранный президент Америки посоветовал лидеру Кремля не эскалировать войну в Украине и напомнил о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

До этого сообщалось, что в Центре противодействия дезинформации заявили, что до инаугурации Трампа ни один "мирный сценарий" окончания войны в Украине, опубликованный в СМИ, не будет иметь оснований.

Ранее мы писали о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.