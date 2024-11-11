МЗС України заявило, що не могло впливати на розмову Трампа і Путіна

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. Вся інформація про те, що МЗС України погодив цю розмову є неправдивою.

Про це повідомляє Reuters.

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У відомстві зазначили, що в будь-якому разі не могли схвалювати або заперечити цьому дзвінку та розмові на тему війни в Україні. Отже, повідомлення видання The Washington Post на цю тему є неправдивим.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Згодом Україна не могла схвалити або заперечити дзвінок", — заявив Reuters речник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, видання The Washington Post у неділю, 10 листопада, написало, що Трамп вперше після перемоги на виборах США розмовляв із Путіним. Зазначається, що під час дзвінка новообраний президент Америки порадив лідеру Кремля не ескалювати війну в Україні та нагадав про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

До цього повідомлялось, що у Центрі протидії дезінформації заявили, що до інавгурації Трампа жоден "мирний сценарій" закінчення війни в України, опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя.

Раніше ми писали про те, що новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що має план стосовно завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.