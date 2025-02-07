Массированная атака дронами 7 февраля - сколько сбила беспилотников Украина

Ночной удар России — как Украина отразила атаку дронов
В ночь на 7 февраля российские войска осуществили масштабную воздушную атаку, применив 112 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Запуски осуществлялись с территории России, в частности из районов Курска, Орла, Миллерово, Брянска и Шаталова.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.
Российская атака дронами на Украину 7 февраля
Воздушные силы по состоянию на 09:00 утра подтвердили уничтожение 81 ударного беспилотника в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор был потерян локально без негативных последствий.
Также в Воздушных силах сообщили, что в результате атаки зафиксировано повреждение объектов в Сумской, Киевской и Хмельницкой областях.
Напомним, стало известно, что Илья Евлаш, который возглавлял отдел связей с общественностью в Воздушных силах Украины, увольняется с должности.
Тем временем в Украине у некоторых производителей беспилотников возникли проблемы с закупками и объяснили, как устранить причину.
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