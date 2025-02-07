Масована атака дронами 7 лютого — скільки збила безпілотників Україна

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 7 лютого російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, застосувавши 112 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з районів Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Шаталова.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Повітярні сили станом на 09:00 ранку підтвердили знищення 81 ударного безпілотника у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор було втрачено локаційно без негативних наслідків.

Інфографіка щодо кількості знищених цілей. Фото: ПС ЗСУ

Також у Повітярних силах повідомили, що унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів у Сумській, Київській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, стало відомо, що Ілля Євлаш, який очолював відділ зв'язків із громадськістю у Повітряних силах України, звільняється з посади.

Тим часом в Україні в деяких виробників безпілотників виникли проблеми із закупівлями та пояснили, як усунути причину.