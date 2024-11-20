Обстрелы Украины ночью 20 ноября — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО
Российские оккупанты ночью 20 ноября атаковали украинские города разными типами ракет и ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в 14 областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью захватчики выпустили по Украине:
- одну зенитную управляемую ракету С-300 по Харьковщине из Белгородской области;
- пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях,
- управляемые авиабомбы,
- 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из Курска, Орела и Приморско-Ахтарска.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Так, по состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 областях, среди них:
- Киевская,
- Черкасская,
- Черниговская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Сумская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Харьковская.
"В результате активного противодействия 58 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять — в Россию, один — в Беларусь", — говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью оккупанты, в частности, атаковали Киев ударными дронами. Прямые попадания не зафиксированы, но в результате работы противовоздушной обороны падение обломков.
А днем ранее россияне нанесли удар по общежитию в Глухове Сумской области. В результате погибли более десяти человек, также есть раненые.
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