Обстрелы Украины ночью 20 ноября — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Работа мобильных групп ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ночью 20 ноября атаковали украинские города разными типами ракет и ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в 14 областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью захватчики выпустили по Украине:

одну зенитную управляемую ракету С-300 по Харьковщине из Белгородской области;

пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях,

управляемые авиабомбы,

122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из Курска, Орела и Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Так, по состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 областях, среди них:

Киевская,

Черкасская,

Черниговская,

Полтавская,

Кировоградская,

Житомирская,

Хмельницкая,

Сумская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Харьковская.

"В результате активного противодействия 58 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять — в Россию, один — в Беларусь", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО 20 ноября. Фото: ПС

Напомним, этой ночью оккупанты, в частности, атаковали Киев ударными дронами. Прямые попадания не зафиксированы, но в результате работы противовоздушной обороны падение обломков.

А днем ранее россияне нанесли удар по общежитию в Глухове Сумской области. В результате погибли более десяти человек, также есть раненые.