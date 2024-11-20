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Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

20 ноября 2024 11:34
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины ночью 20 ноября — сколько ракет и дронов сбила ПВО
Работа мобильных групп ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупанты ночью 20 ноября атаковали украинские города разными типами ракет и ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в 14 областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью захватчики выпустили по Украине:

  • одну зенитную управляемую ракету С-300 по Харьковщине из Белгородской области;
  • пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях,
  • управляемые авиабомбы,
  • 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из Курска, Орела и Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Так, по состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 областях, среди них:

  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Черниговская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Харьковская.

"В результате активного противодействия 58 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять — в Россию, один — в Беларусь", — говорится в сообщении.

ночная атака на Украину 20 ноября
Результаты работы ПВО 20 ноября. Фото: ПС

Напомним, этой ночью оккупанты, в частности, атаковали Киев ударными дронами. Прямые попадания не зафиксированы, но в результате работы противовоздушной обороны падение обломков.

А днем ранее россияне нанесли удар по общежитию в Глухове Сумской области. В результате погибли более десяти человек, также есть раненые.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные силы

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