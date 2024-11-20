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Нічна атака ракет та дронів — скільки ворожих цілей збила ППО

20 листопада 2024 11:34
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України вночі 20 листопада — скільки ракет і дронів збила ППО
Робота мобільних груп ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські окупанти вночі 20 листопада атакували українські міста різними типами ракет та ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі загарбники випустили по Україні:

  • одну зенітну керовану ракету С-300 по Харківщині з Бєлгородської обалсті;
  • п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині,
  • керовані авіабомби,
  • 122 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із Курська, Орела та Приморсько-Ахтарська. 

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Так, станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях, серед них:

  • Київська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Харківська. 

"Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — в Росію, один — в Білорусь", — йдеться у повідомленні. 

нічна атака на Україну 20 листопада
Результати роботи ППО 20 листопада. Фото: ПС

Нагадаємо, цієї ночі окупанти, зокрема, атакували Київ ударними дронами. Прямих влучань не зафіксовано, але внаслідок роботи протиповітряної оборони є падіння уламків. 

А днем раніше росіяни завдали удару по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок цього загинуло понад десять людей, також є поранені. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили

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Як змінилися ціни на життя під час війни

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