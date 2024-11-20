Обстріли України вночі 20 листопада — скільки ракет і дронів збила ППО

Робота мобільних груп ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вночі 20 листопада атакували українські міста різними типами ракет та ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі загарбники випустили по Україні:

одну зенітну керовану ракету С-300 по Харківщині з Бєлгородської обалсті;

п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині,

керовані авіабомби,

122 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із Курська, Орела та Приморсько-Ахтарська.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Так, станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях, серед них:

Київська,

Черкаська,

Чернігівська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Житомирська,

Хмельницька,

Сумська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Харківська.

"Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — в Росію, один — в Білорусь", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО 20 листопада. Фото: ПС

Нагадаємо, цієї ночі окупанти, зокрема, атакували Київ ударними дронами. Прямих влучань не зафіксовано, але внаслідок роботи протиповітряної оборони є падіння уламків.

А днем раніше росіяни завдали удару по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок цього загинуло понад десять людей, також є поранені.