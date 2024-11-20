Обстріли України вночі 20 листопада — скільки ракет і дронів збила ППО

Нічна атака ракет та дронів — скільки ворожих цілей збила ППО
Російські окупанти вночі 20 листопада атакували українські міста різними типами ракет та ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі загарбники випустили по Україні:
- одну зенітну керовану ракету С-300 по Харківщині з Бєлгородської обалсті;
- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині,
- керовані авіабомби,
- 122 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із Курська, Орела та Приморсько-Ахтарська.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Так, станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях, серед них:
- Київська,
- Черкаська,
- Чернігівська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Харківська.
"Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — в Росію, один — в Білорусь", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти, зокрема, атакували Київ ударними дронами. Прямих влучань не зафіксовано, але внаслідок роботи протиповітряної оборони є падіння уламків.
А днем раніше росіяни завдали удару по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок цього загинуло понад десять людей, також є поранені.
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