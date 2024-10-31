Ночной обстрел Украины 31 октября — сколько ракет и БпЛА сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 31 октября в очередной раз атаковали Украину. Они запускали беспилотники и ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Обстрел Украины 31 октября

Противник атаковал мост через Белгород-Днестровский лиман в Заливе на Одесщине. Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Также захватчики ударили двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Краматорску.

"С направлений Курск, Орел — РФ враг атаковал 43 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа", — говорится в сообщении.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Количество сбитых целей 31 октября. Фото: t.me/kpszsu

ПВО работала в следующих областях:

Одесской;

Киевской;

Черкасской;

Кировоградской;

Харьковской;

Запорожский;

Днепропетровской;

Донецкий;

Полтавской.

"Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 17 вражеских БпЛА. 23 беспилотника локально потеряны, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 31 октября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате зафиксировано падение обломков.

Также в Харькове под завалами после российского обстрела вечером 30 октября остается еще один ребенок — 15-летний мальчик.