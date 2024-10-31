Ночной обстрел Украины 31 октября — сколько ракет и БпЛА сбила ПВО

Ночная атака оккупантов — сколько целей сбили силы ПВО
Российские оккупанты в ночь на 31 октября в очередной раз атаковали Украину. Они запускали беспилотники и ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Обстрел Украины 31 октября
Противник атаковал мост через Белгород-Днестровский лиман в Заливе на Одесщине. Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.
Также захватчики ударили двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Краматорску.
"С направлений Курск, Орел — РФ враг атаковал 43 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа", — говорится в сообщении.
Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
ПВО работала в следующих областях:
- Одесской;
- Киевской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Харьковской;
- Запорожский;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Полтавской.
"Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 17 вражеских БпЛА. 23 беспилотника локально потеряны, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины", — добавили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в ночь на 31 октября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате зафиксировано падение обломков.
Также в Харькове под завалами после российского обстрела вечером 30 октября остается еще один ребенок — 15-летний мальчик.
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