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Нічна атака окупантів — скільки цілей збили сили ППО

31 жовтня 2024 09:03
Аркадій Пастула - Редактор
Нічний обстріл України 31 жовтня — скільки ракет та БпЛА збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч на 31 жовтня вкотре атакували Україну. Вони запускали безпілотники та ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Противник атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також загарбники вдарили двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Краматорську.

"Із напрямків Курськ, Орел — РФ ворог атакував 43 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу", — йдеться у повідомленні.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Кількість збитих цілей 31 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

ППО працювала в таких областях:

  • Одеській;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Харківській;
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Полтавській. 

"Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України", — додали у Повітряних силах ЗСУ.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російські окупанти знову атакували Київ ударними безпілотниками. В результаті зафіксовано падіння уламків.

Також у Харкові під завалами після російського обстрілу ввечері 30 жовтня залишається ще одна дитина — 15-річний хлопець.

Україна окупанти обстріли ракети безпілотники війна

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