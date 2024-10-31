Нічний обстріл України 31 жовтня — скільки ракет та БпЛА збила ППО

Нічна атака окупантів — скільки цілей збили сили ППО
Російські окупанти у ніч на 31 жовтня вкотре атакували Україну. Вони запускали безпілотники та ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
Обстріл України 31 жовтня
Противник атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Також загарбники вдарили двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Краматорську.
"Із напрямків Курськ, Орел — РФ ворог атакував 43 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу", — йдеться у повідомленні.
Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
ППО працювала в таких областях:
- Одеській;
- Київській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Харківській;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Полтавській.
"Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України", — додали у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російські окупанти знову атакували Київ ударними безпілотниками. В результаті зафіксовано падіння уламків.
Також у Харкові під завалами після російського обстрілу ввечері 30 жовтня залишається ще одна дитина — 15-річний хлопець.
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