Обстрел Украины 25 февраля — сколько ракет и дронов сбили силы ПВО

Ночная атака оккупантов — сколько ракет и БпЛА удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 25 февраля снова атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Работа ПВО 25 февраля
Российские оккупанты атаковали 213 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Кроме того, ночью захватчики поднимали стратегическую авиацию Ту-95мс, из которой выпустили семь крылатых ракет.
"По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие шести крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что 79 беспилотников-имитаторов локально потеряны без негативных последствий.
В результате российской атаки пострадали Киевская и Житомирская области.
Напомним, 25 февраля в Сумах удар беспилотника вызвал повреждения жилых домов. В результате обстрела ранены два человека.
Также за три года полномасштабной войны российские оккупанты повредили 1 984 объекта медучреждений.
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