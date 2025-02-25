Обстрел Украины 25 февраля — сколько ракет и дронов сбили силы ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля снова атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Работа ПВО 25 февраля

Российские оккупанты атаковали 213 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Кроме того, ночью захватчики поднимали стратегическую авиацию Ту-95мс, из которой выпустили семь крылатых ракет.

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие шести крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Количество сбитых БпЛА и ракет 25 февраля. Фото: Воздушные силы ВСУ

В Воздушных силах ВСУ отметили, что 79 беспилотников-имитаторов локально потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Киевская и Житомирская области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 25 февраля в Сумах удар беспилотника вызвал повреждения жилых домов. В результате обстрела ранены два человека.

Также за три года полномасштабной войны российские оккупанты повредили 1 984 объекта медучреждений.