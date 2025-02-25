Обстріл України 25 лютого — скільки ракет та дронів збили сили ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч на 25 лютого знову атакували Україну. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Робота ППО 25 лютого

Російські окупанти атакували 213 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім того, вночі загарбники підіймали стратегічну авіацію Ту-95мс, з якої випустили сім крилатих ракет.

"Станом на 11:00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих БпЛА та ракет 25 лютого. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що 79 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 лютого в Сумах удар безпілотника спричинив пошкодження житлових будинків. Внаслідок обстрілу поранено двох людей.

Також за три роки повномасштабної війни російські окупанти пошкодили 1 984 об’єкти медзакладів.