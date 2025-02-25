Обстріл України 25 лютого — скільки ракет та дронів збили сили ППО

Нічна атака окупантів — скільки ракет та БпЛА вдалося збити
Російські окупанти у ніч на 25 лютого знову атакували Україну. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Робота ППО 25 лютого
Російські окупанти атакували 213 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім того, вночі загарбники підіймали стратегічну авіацію Ту-95мс, з якої випустили сім крилатих ракет.
"Станом на 11:00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що 79 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина та Житомирщина.
Нагадаємо, 25 лютого в Сумах удар безпілотника спричинив пошкодження житлових будинків. Внаслідок обстрілу поранено двох людей.
Також за три роки повномасштабної війни російські окупанти пошкодили 1 984 об’єкти медзакладів.
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