Наслідки обстрілу Сум уранці 25 лютого 2025 року

Є поранені та пошкодження — наслідки атаки на Суми
Унаслідок удару, якого росіяни завдали по Сумах уранці у вівторок, 25 лютого, зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали люди.
Про це повідомили в Сумській МВА.
Наслідки обстрілу Сум уранці 25 лютого
За інформацією начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, два безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі. Зазнали пошкоджень балконні рами та вікна в багатоповерхівці. За попередніми даними, постраждали дві людини.
Наразі на місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, уранці 25 лютого в Сумах прогримів вибух. Перед тим, як він пролунав, Повітряні сили ЗС України зазначали, що в Сумській області є ударні БпЛА.
Також ми повідомляли, що вранці 25 лютого було чутно вибух поблизу Черкас. Військові попереджали про рух ракет у напрямку міста.
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