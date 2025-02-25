Наслідки обстрілу Сум уранці 25 лютого 2025 року

Руйнування внаслідок атаки БпЛА. Фото ілюстративне: МВС

Унаслідок удару, якого росіяни завдали по Сумах уранці у вівторок, 25 лютого, зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали люди.

Про це повідомили в Сумській МВА.

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Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка

Наслідки обстрілу Сум уранці 25 лютого

За інформацією начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, два безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі. Зазнали пошкоджень балконні рами та вікна в багатоповерхівці. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, уранці 25 лютого в Сумах прогримів вибух. Перед тим, як він пролунав, Повітряні сили ЗС України зазначали, що в Сумській області є ударні БпЛА.

Також ми повідомляли, що вранці 25 лютого було чутно вибух поблизу Черкас. Військові попереджали про рух ракет у напрямку міста.