Обстрелы Украины 6 марта — сколько вражеских целей сбили силы ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате обстрела пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Атака оккупантов 6 марта

Противник запустил две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и Крыма. Кроме того, оккупанты атаковали 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Количество сбитых БпЛА 6 марта. Фото: t.me/kpszsu

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 68-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 43 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли четыре человека.

Также захватчики обстреляли Салтовский район Харькова. Зафиксировано повреждение многоэтажки.