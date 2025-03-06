Обстрелы Украины 6 марта — сколько вражеских целей сбили силы ПВО

Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате обстрела пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Атака оккупантов 6 марта
Противник запустил две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и Крыма. Кроме того, оккупанты атаковали 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 68-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, 43 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.
Напомним, оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли четыре человека.
Также захватчики обстреляли Салтовский район Харькова. Зафиксировано повреждение многоэтажки.
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