Обстріл України 6 березня — скільки ворожих цілей збили сили ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 6 березня атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Атака окупантів 6 березня

Противник запустив дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та Криму. Крім того, окупанти атакували 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Кількість збитих БпЛА 6 березня. Фото: t.me/kpszsu

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 43 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини.

Також загарбники обстріляли Салтівський район Харкова. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівки.