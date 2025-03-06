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Нічна атака окупантів — скільки безпілотників вдалося збити

6 березня 2025 09:33
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 6 березня — скільки ворожих цілей збили сили ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 6 березня атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Атака окупантів 6 березня

Противник запустив дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та Криму. Крім того, окупанти атакували 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Робота ППО в Україні 6 березня
Кількість збитих БпЛА 6 березня. Фото: t.me/kpszsu

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 43 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини.

Також загарбники обстріляли Салтівський район Харкова. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівки.

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