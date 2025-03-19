Украина сбила 72 дрона Shahed во время ночной атаки РФ в ночь на 19 марта

Ночная атака на Украину — ПВО обезвредила большинство дронов
В ночь на 19 марта Россия осуществила массированную воздушную атаку на территорию Украины, применив широкий арсенал вооружения. В частности, противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре зенитные управляемые ракеты С-300, а также 145 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Что известно о российской атаке по Украине в ночь на 19 марта
Запуски осуществлялись с территории России, в частности из районов Брянска, Орла, Шаталова, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска.
Силы обороны Украины, привлекая авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы, отбили атаку. По состоянию на утро 19 марта было зафиксировано уничтожение 72 ударных дронов, которые были сбиты в воздухе над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областями. Еще 56 беспилотников-имитаторов потеряли ориентацию и не достигли запланированных целей.
В результате российских ударов пострадали несколько регионов Украины, среди которых Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, местные власти оценивают масштабы разрушений.
Напомним, россияне атаковали медицинские учреждения в Сумской области - в ГСЧС показали кадры последствий.
Также в Воздушных силах ВСУ ответили, как им удается отличать дроны от имитаторов.
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