Україна збила 72 дрони Shahed під час нічної атаки РФ у ніч на 19 березня

Українські військові готуються атакувати повітряну ціль. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану повітряну атаку на територію України, застосувавши широкий арсенал озброєння. Зокрема, противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М", чотири зенітні керовані ракети С-300, а також 145 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з районів Брянська, Орла, Шаталова, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

Сили оборони України, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби, відбили атаку. Станом на ранок 19 березня було зафіксовано знищення 72 ударних дронів, які були збиті в повітрі над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Житомирською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Запорізькою та Одеською областями. Ще 56 безпілотників-імітаторів втратили орієнтацію та не досягли запланованих цілей.

Унаслідок російських ударів постраждали кілька регіонів України, серед яких Сумська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська, Київська та Чернігівська області. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів, місцева влада оцінює масштаби руйнувань.

Нагадаємо, росіяни атакували медичні заклади у Сумській області — в ДСНС показали кадри наслідків.

Також у Повітряних силах ЗСУ відповіли, як їм вдається відрізняти дрони від імітаторів.