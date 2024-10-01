Обстрелы Украины ночью 1 октября — сколько дронов сбило ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб

Российские оккупанты ночью 1 октября выпустили по Украине 32 ударных дрона типа "Shahed". Противовоздушная оборона работала в семи областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что ночью 1 октября россияне атаковали Украину 32 ударными "шахедами" из Приморско-Ахтарска, Курска и Крыма.

"В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Как известно, ПВО работала в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локационно потеряны, предварительно без последствий.

Сбиты дроны ночью 1 октября. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, ночью 1 октября взрывы раздавались в Киевской области. В регионе была объявлена воздушная тревога, работала ПВО.

Кроме того, в ночь на 29 сентября россияне атаковали Запорожье. Под вражеским ударом оказался многоэтажный дом. Также было зафиксировано разрушение в трех районах города.