Обстріли України вночі 1 жовтня — скільки дронів збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб

Російські окупанти вночі 1 жовтня випустили по Україні 32 ударних дрони типу "Shahed". Протиповітряна оборона працювала у сімох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що вночі 1 жовтня росіяни атакували Україну 32 ударними "шахедами" з Приморсько-Ахтарська, Курську та Криму.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ППО працювала у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Збиті дрони вночі 1 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, вночі 1 жовтня вибухи лунали у Київській області. У регіоні була оголошена повітряна тривога, працювала ППО.

Крім того, у ніч проти 29 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Під ворожим ударом опинився багатоповерховий будинок. Також зафіксували руйнування у трьох районах міста.