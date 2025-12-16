Рождественское перемирие - Жорин оценил идею

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, полковник ВСУ Максим Жорин скептически оценил идею так называемого "рождественского" или другого краткосрочного перемирия. По его словам, в реальных условиях войны такие паузы не имеют смысла.

Об этом Жорин написал в Telegram во вторник, 16 декабря.

Пос Жорина. Фото: скриншот

Жорин о краткосрочных перемириях

"Согласиться для нас — это чисто политический шаг. Даже удивлен, что РФ отказалась, они любят такие истории", — написал он.

Полковник ВСУ добавил, что такие идеи никогда бы не работали.

"Это никогда еще не работало. Не помню ни одного "праздничного перемирия", которого бы пи**ры придерживались, потому что не существует никакой настоящей системы контроля за этим", — пояснил Жорин.

Отдельно заместитель командира Третьего армейского корпуса выразил сомнения и относительно перспектив долгосрочного прекращения огня.

"Главный вопрос — кто и как будет его контролировать, и какими будут последствия за нарушения", — сообщил он.

