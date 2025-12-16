Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Нет смысла в рождественском перемирии — Жорин объяснил почему

Нет смысла в рождественском перемирии — Жорин объяснил почему

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 21:01
Рождественское перемирие - Жорин оценил идею
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, полковник ВСУ Максим Жорин скептически оценил идею так называемого "рождественского" или другого краткосрочного перемирия. По его словам, в реальных условиях войны такие паузы не имеют смысла.

Об этом Жорин написал в Telegram во вторник, 16 декабря.

Реклама
Читайте также:
Немає сенсу в різдвяному перемир'ї — Жорін пояснив чому - фото 1
Пос Жорина. Фото: скриншот

Жорин о краткосрочных перемириях

"Согласиться для нас — это чисто политический шаг. Даже удивлен, что РФ отказалась, они любят такие истории", — написал он.

Полковник ВСУ добавил, что такие идеи никогда бы не работали.

"Это никогда еще не работало. Не помню ни одного "праздничного перемирия", которого бы пи**ры придерживались, потому что не существует никакой настоящей системы контроля за этим", — пояснил Жорин.

Отдельно заместитель командира Третьего армейского корпуса выразил сомнения и относительно перспектив долгосрочного прекращения огня.

"Главный вопрос — кто и как будет его контролировать, и какими будут последствия за нарушения", — сообщил он.

Напомним, что Максим Жорин заявил, что гарантии безопасности предоставить может только Украина сама себе. От НАТО мы можем только получить помощь.

А также Максим Жорин недавно рассказал о преимуществах современных беспилотных систем на фронте.

война ВСУ перемирие война в Украине Максим Жорин
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации